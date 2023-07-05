​В «Спартаке» может появиться исполнительный директор – в клубе подтвердили

В «Спартаке» действительно может снова появиться должность исполнительного директора. Об этом рассказал Олег Малышев, который в июне был представлен как новый генеральный директор клуба.

«Пока официально решение не принято, но мы действительно рассматриваем возможность утверждения должности исполнительного директора в клубе», - сказал Малышев, чьи слова приводит ТАСС.

Должности исполнительного директора в «Спартаке» нет после того, как её покинул Максим Власов. Он трудился на этом посту в 2019-2020 годах.

Ранее сообщалось, что с августа исполнительным директором «Спартака» станет Сергей Белых.