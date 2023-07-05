Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Голенкова назвал цель форварда на новый сезон

05 Июля 2023 • 20:41 Комментировать
Ростов
...
Факел
22.07 15:00

Агент молодого форварда «Ростова» Егора Голенкова Андрей Талаев назвал цель своего клиента на новый сезон и в очередной раз отметил, что футболист не планирует покидать свой клуб.

«Сейчас ему нужно закрепиться в основном составе «Ростова», он игрок этого клуба, другие варианты не рассматриваем. У него серьёзные конкуренты, будет работать над этим», - цитирует Талаева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летнему нападающему дончан удалось отметиться восемью голами, пять из которых он забил в рамках Кубка России. Выступает за «Ростов» молодой воспитанник самарских «Крыльев Советов» с 2022 года.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Егор Голенков Андрей Талаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ ФАКЕЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
21:14 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Рубина» впечатлён первой в жизни поездкой в Россию
20:50 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» может появиться исполнительный директор – в клубе подтвердили
20:49 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и ЦСКА провели переговоры по Мухину
20:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Голенкова назвал цель форварда на новый сезон
20:39 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Спартак» полностью доминировал в матче с «Торпедо», но получили два гола на контратаках
20:31 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Главное качество Абаскаля — прямолинейность»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Факела» Пятибратов высказался о переходе Кудряшова в воронежский клуб
20:22 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Сейду Думбия – один из лучших легионеров в истории ЦСКА»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов ответил, на каком месте «Рубин» может финишировать в новом сезоне РПЛ
20:14 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Факела» рассказал о ходе переговоров с Кудряшовым
20:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Вратарская позиция у «Спартака» на очень хорошем уровне»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Динамо»: «Попасть в первую тройку РПЛ будет сложнейшей задачей»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал команды, которые должны составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ
19:50 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Локомотива»: «Кокорин – красавчик, добрый и всегда поддерживал молодых»
19:50 · Россия. Премьер-лига
Представитель Виктора Уго высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
Все новости
Рекомендуем