Агент Голенкова назвал цель форварда на новый сезон

Агент молодого форварда «Ростова» Егора Голенкова Андрей Талаев назвал цель своего клиента на новый сезон и в очередной раз отметил, что футболист не планирует покидать свой клуб.

«Сейчас ему нужно закрепиться в основном составе «Ростова», он игрок этого клуба, другие варианты не рассматриваем. У него серьёзные конкуренты, будет работать над этим», - цитирует Талаева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летнему нападающему дончан удалось отметиться восемью голами, пять из которых он забил в рамках Кубка России. Выступает за «Ростов» молодой воспитанник самарских «Крыльев Советов» с 2022 года.