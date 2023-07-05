Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никита Чернов: «Спартак» полностью доминировал в матче с «Торпедо», но получили два гола на контратаках

05 Июля 2023 • 20:39 Комментировать

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием после товарищеского матча с «Торпедо». Встреча завершилась результативной ничьей 2:2. Стоит отметить, что поединок проходил в закрытом режиме.

«В целом нормальная игра. Мяч полностью под нашим контролем был. Полностью доминировали, получили на контратаках голы. Но целью было получить нагрузку, обкатать состав», — заявил Чернов «Матч ТВ».

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет 8 июля. Соперником команды Гильермо Абаскаля станет тольяттинский «Акрон».

Первый тур нового сезона чемпионата России начнется уже 21-23 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Торпедо Москва Никита Чернов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
21:16 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Братский кубок — отличное мероприятие, не ожидал, что поднимется такой ажиотаж»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Рубина» впечатлён первой в жизни поездкой в Россию
20:50 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» может появиться исполнительный директор – в клубе подтвердили
20:49 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и ЦСКА провели переговоры по Мухину
20:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Голенкова назвал цель форварда на новый сезон
20:39 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Спартак» полностью доминировал в матче с «Торпедо», но получили два гола на контратаках
20:31 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Главное качество Абаскаля — прямолинейность»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Факела» Пятибратов высказался о переходе Кудряшова в воронежский клуб
20:22 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Сейду Думбия – один из лучших легионеров в истории ЦСКА»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов ответил, на каком месте «Рубин» может финишировать в новом сезоне РПЛ
20:14 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Факела» рассказал о ходе переговоров с Кудряшовым
20:11 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Вратарская позиция у «Спартака» на очень хорошем уровне»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Динамо»: «Попасть в первую тройку РПЛ будет сложнейшей задачей»
19:53 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал команды, которые должны составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ
19:50 · Россия. Премьер-лига
Воспитанник «Локомотива»: «Кокорин – красавчик, добрый и всегда поддерживал молодых»
Все новости
Рекомендуем