Никита Чернов: «Спартак» полностью доминировал в матче с «Торпедо», но получили два гола на контратаках

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием после товарищеского матча с «Торпедо». Встреча завершилась результативной ничьей 2:2. Стоит отметить, что поединок проходил в закрытом режиме.
«В целом нормальная игра. Мяч полностью под нашим контролем был. Полностью доминировали, получили на контратаках голы. Но целью было получить нагрузку, обкатать состав», — заявил Чернов «Матч ТВ».
Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет 8 июля. Соперником команды Гильермо Абаскаля станет тольяттинский «Акрон».
Первый тур нового сезона чемпионата России начнется уже 21-23 июля.
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