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Никита Чернов: «Главное качество Абаскаля — прямолинейность»

05 Июля 2023 • 20:31 Комментировать

Защитник «Спартака» Никита Чернов поделился комментарием о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Главное качество Абаскаля? Прямолинейность. Это главное. Если все плохо, он так и говорит. Если есть за что похвалить, хвалит. По мне, это очень важное качество», — приводит слова Чернова «Матч ТВ».

Сегодня, 5 июля, «Спартак» сыграл вничью с «Торпедо» (2:2) в рамках товарищеского поединка. Встреча проходила за закрытыми дверями, без зрителей и трансляции. В составе «красно-белых» автором дубля стал Виктор Мозес.

В первом туре нового сезона команда Абаскаля примет на своем поле «Оренбург», игра состоится 21-23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов Гильермо Абаскаль
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