Экс-тренер «Факела» Пятибратов высказался о переходе Кудряшова в воронежский клуб

Бывший тренер «Факел» Дмитрий Пятибратов оценил подписание соглашения воронежского клуба с защитником Фёдором Кудряшовым.

Специалист считает этот трансфер прекрасным, ведь Кудряшов является игроком с большим опытом, и он как раз по духу подходит воронежской команде.

«Я однозначно рад, что «Факел» начал работать в этом направлении. Потому что этот год будет очень сложным, и просто необходимо усиливаться такими игроками, как Кудряшов», - приводит слова Пятибратова «Матч ТВ».

Кудряшов заключил контракт на правах свободного агента, о точных деталях не сообщалось.