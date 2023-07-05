Ринат Билялетдинов ответил, на каком месте «Рубин» может финишировать в новом сезоне РПЛ

Экс-наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов оценил перспективы казанской команды в предстоящем розыгрыше чемпионата России.

«Рубин» может попасть в первую восьмерку по итогам сезона. В команде есть ряд игроков, у которых есть опыт выступления в Премьер-лиге, конечно, команде нужно усиление», — приводит слова Билялетдинова портал «РБ Спорт».

Напомним, прошлый сезон «Рубин» провел в Первой лиге. В 34 матчах клуб набрал 69 очков и выиграл второй по силе российский дивизион.

Старт нового сезона РПЛ запланирован на 21-23 июля. В первом туре подопечные Рашида Рахимова сыграют с московским «Локомотивом».