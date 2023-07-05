Спортивный директор «Факела» рассказал о ходе переговоров с Кудряшовым

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов рассказал, как проходили переговоры с защитником Фёдором Кудряшовым.

Спортивный деятель отметил, что переговоры длились недолго, и в течение недели все было решено.

«Быстро нашли общий язык. «Факел» хотел Федора, а Федор хотел «Факел». Срок контракта? Мы ничего не разглашаем», - приводит слова Котова «Матч ТВ».

Напомним, что экс-футболист сборной России перешёл в воронежский клуб на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с турецким «Антальяспором», за который он выступал с 2020 года.