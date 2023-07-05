Экс-форвард «Динамо»: «Попасть в первую тройку РПЛ будет сложнейшей задачей»

Бывший форвард столичного «Динамо» Руслан Пименов оценил шансы «бело-голубых» под руководством Марцела Лички попасть в первую тройку команд Премьер-лиги по итогам нового сезона.

«Буду надеяться на успех «Динамо», но сделать это будет крайне сложно. Определяющим станут готовность команды и то, какой фундамент на сезон заложит Личка», - рассказал Пименов для «РБ Спорт».

Напомним, что в сезоне минувшем «Динамо» стало лишь девятым клубом Премьер-лиги, пропустив вперёд бывшую команду Лички – «Оренбург». Места в тройке лидеров заняли питерский «Зенит» и столичные ЦСКА и «Спартак». Динамовцы за весеннюю часть сезона опустились во вторую половину турнирной таблицы с четвёртого места.