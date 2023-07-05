Сёмин назвал команды, которые должны составить конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился комментарием о чемпионской гонке в новом сезоне РПЛ.

«Уже пора составить конкуренцию «Зениту», чтобы они безоговорочными не были фаворитами. Есть и ЦСКА, и «Спартак», и «Краснодар», и «Динамо», и «Локомотив». Все они обязаны составить конкуренцию», — цитирует Сёмина «ВсеПроСпорт».

Специалист добавил, что поражение «Зенита» от «Црвены Звезды» никак не снижает чемпионские амбиции «сине-бело-голубых», ведь это всего лишь товарищеская встреча.

Напомним, «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей чемпионата России.