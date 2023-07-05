Воспитанник «Локомотива»: «Кокорин – красавчик, добрый и всегда поддерживал молодых»

Воспитанник «Локомотива», бывший голкипер «Томи» и «Ахмата» Арби Межиев вспомнил Александра Кокорина в юном возрасте. Напомним, что нападающий «Фиорентины» также является воспитанником академии столичного «Локомотива».

«Как человек он вообще красавчик. Очень добрый, постоянно поддерживал молодых, смотрел за нами, так как старше на два года и денежек давал. Мы на них бежали покупать слойки в переходе», - рассказал Межиев «Матч ТВ», добавив, что для него в молодом возрасте и 50 рублей были огромной суммой.

Напомним, в минувшем сезоне Кокорин был признан лучшим игроком чемпионата Кипра местной ассоциацией футболистов.

​Агент высказался о будущем Кокорина