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Представитель Виктора Уго высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»

05 Июля 2023 • 19:50 Комментировать

Агент полузащитника «Фламенго» Виктора Уго, Тьяго Фрейтас, высказался о возможном переходе своего клиента в питерский «Зенит».

Ранее СМИ сообщали, что команда с берегов Невы готова обменять Клаудиньо на 19-летнего футболиста, и бразильский клуб должен совершить доплату.

«У меня нет об этом никакой информации. С нами никто не связывался», - заявил представитель игрока в разговоре со Sport24

Контракт Уго с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро. 

Стоит отметить, что Клаудиньо, по данным статистического портала, стоит  20 миллионов евро. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Фламенго Виктор Уго Клаудиньо
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