Представитель Виктора Уго высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»

Агент полузащитника «Фламенго» Виктора Уго, Тьяго Фрейтас, высказался о возможном переходе своего клиента в питерский «Зенит».

Ранее СМИ сообщали, что команда с берегов Невы готова обменять Клаудиньо на 19-летнего футболиста, и бразильский клуб должен совершить доплату.

«У меня нет об этом никакой информации. С нами никто не связывался», - заявил представитель игрока в разговоре со Sport24.

Контракт Уго с «Фламенго» рассчитан до конца 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в три миллиона евро.

Стоит отметить, что Клаудиньо, по данным статистического портала, стоит 20 миллионов евро.