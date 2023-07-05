Экс-вратарь «Ахмата» рассказал, что изменилось в Грозном за 10 лет

Бывший вратарь «Ахмата» (тогда – «Терека») Арби Межиев рассказал, как за 10 лет изменилась столица Чеченской республики – город Грозный. Межиев выступал за грозненский клуб в 2012-2013 годах.

«Грозный поменялся на тысячу процентов и в лучшую сторону. Теперь город более светский — больше кофеен, ресторанов, концертов, развлекательных мероприятий», - цитирует Межиева «Матч ТВ».

Футболист медиалиги отметил, что сейчас в городе очень много приезжих, порядка 30% всех людей, что встречаются на улице – туристы.

Напомним, что в РПЛ выступает флагман чеченского футбола – «Ахмат». Минувший сезон стал для подопечных Сергея Ташуева лучшим в клубной истории – грозненцы заняли по его итогу пятое место.

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