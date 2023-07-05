Агент: «Санчес не видит проблемы в том, чтобы играть в России, он спокойно может перейти в «Спартак»

Агент защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, Фернандо Шена, высказался о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак».

Агент отметил, что на данный момент «красно-белые» не отправляли официальное предложение, и будет понятно, насколько возможен переход, когда поступит обращение.

«Могу сказать, что Санчес не видит проблемы в том, чтобы играть в России. Поэтому он спокойно может перейти в «Спартак», - заявил Шена в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

Контракт колумбийца со «шпорами» рассчитан до конца следующего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 12 миллионов евро.