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Рапопорт считает, что «Зениту» нужно сохранить Васильева

05 Июля 2023 • 19:30 Комментировать

Экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт поделился комментарием о перспективах полузащитника «сине-бело-голубых» Дмитрия Васильева.

«Вопрос в том, насколько он будет задействован. Ему, конечно, надо играть. И насколько я понимаю, он хорошо выглядит в тренировочном процессе. Я бы его никуда не отдавал», — приводит слова Рапопорта «Спорт День за Днем».

По мнению эксперта, Васильеву сейчас нужно оставаться в «Зениту» и тренироваться с основной командой, периодически получая игровое время.

9 июля «Зенит» проведет заключительный матч Кубка PARI Премьер, в котором встретится с турецким «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Васильев Борис Рапопорт
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