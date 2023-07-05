Мозес спас ничью для «Спартака» в матче с «Торпедо»

Столичный «Спартак» провёл первый контрольный матч в рамках летней предсезонной подготовки. «Красно-белые» сыграли на закрытой арене в боевую ничью с географическими соседями из «Торпедо» - матч завершился со счётом 2:2.

В составе «чёрно-белых» голы на свой счёт записали Ираклий Манелов и Александр Орехов, после первого тайма «Спартак» уступал со счётом 0:2. Во втором тайме благодаря дублю нигерийского полузащитника Виктора Мозеса команда Гильермо Абаскаля смогла отыграться – 2:2.

Напомним, что по итогам минувшего сезона РПЛ «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, «Торпедо» стало 16-м, вылетев из Премьер-лиги.