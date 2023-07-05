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Журналист Гердай: Трансфер Бонгонда — смелый шаг для «Спартака»

05 Июля 2023 • 19:18 Комментировать

Журналист из Бельгии Филипп Гердай отреагировал на предстоящий переход нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда в «Спартак». Ранее президент испанского клуба подтвердил уход футболиста. По данным СМИ, «красно-белые» заплатят за вингера 7 млн евро плюс 3 млн евро в качестве бонусов.

«На мой взгляд, это не такая уж и преувеличенная плата за трансфер. Бонгонда всего 27 лет, в свои лучшие годы он — игрок сборной Конго. Техничный футболист, регулярно забивает голы», — приводит слова Гердая «Спорт-Экспресс».

Журналист отметил, что считает данный трансфер смелым шагом для «Спартака» в нынешних реалиях, однако если Бонгонда успешно пройдет адаптацию, то усилит столичный клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кадис Тео Бонгонда Филипп Гердай
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