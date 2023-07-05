Агент Селюк: Сложно сказать, что будет с Конате в это трансферное окно

Агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк высказался о будущем своего клиента и не исключил, что форвард может покинуть грозненский клуб.

Селюк отметил, что сложно сказать, что будет с игроком из Буркина-Фасо, ведь до конца трансферного окна ещё много времени.

«Судьба Конате будет решаться этим летом, я не исключаю ничего до закрытия трансферного окна в РПЛ», - добавил он в разговоре с «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитан до 30 июня следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его в два миллиона евро.

Ранее Конате выступал за «Тамбов» и подмосковные «Химки».