Московское «Динамо» в своём телеграм-канале анонсировало возвращение защитника Фабиана Бальбуэна сценой из мультфильм «Малыш и Карлсон».

«Ждём 6 июля 2023», - написано в комментарии под видео.

Напомним, что за несколько дней перед началом прошлого сезона парагвайский футболист принял решение воспользоваться правом ФИФА и приостановил соглашение со столичным клубом, заключив контракт с «Коринтиансом», за который он провел всего десять матчей, но по итогу бразильский клуб принял решение не продлевать соглашение с Бальбуэна. Таким образом, он должен вернуться в расположение «Динамо», с которым у него контракт до лета 2025 года.