Известна вместимость стадиона «Факела» после реконструкции

«Центральный стадион имени Профсоюзов» в Воронеже после реконструкции будет вмещать в себя 22 тыс. зрителей, пишет в своём телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Предварительно договорились, что арена будет вмещать 22 тыс. зрителей. Также теперь она будет чисто футбольной, уберут беговые дорожки вокруг поля», - написал глава региона.

Напомним, что на время реконструкции «Факел» переедет на резервную арену, об этом Гусев сообщил месяц назад.

«Факел» в минувшем сезоне в РПЛ занял 14-е место в турнирной таблице и благополучно разобрался с красноярским «Енисеем» в стыковых матчах - 3:0 по сумме двух встреч.