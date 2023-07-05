Кудряшов: Сразу дал согласие на переход в «Факел»

Защитник Фёдор Кудряшов поделился комментарием после перехода в «Факел». Ранее воронежский клуб официально объявил о подписании контракта с 36-летним футболистом.

«Честно скажу, что я в предвкушении. Когда возник вариант с «Факелом», я сразу сказал Александру Самедову, что меня очень подкупает эта история. Скорее бы присоединиться к команде в Воронеже», — приводит слова Кудряшова официальный телеграм-канал воронежской команды.

Последние три года защитник провел в турецком «Антальяспоре». В сезоне-2022/23 Кудряшов принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и получил четыре желтые карточки.

Кудряшов — новый игрок «Факела»



