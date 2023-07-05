Защитник Фёдор Кудряшов присоединился к «Факелу». Об этом воронежский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Напомним, последние три года 36-летний футболист провел в составе турецкого «Антальяспора». За это время он появился на поле в 110 матчах во всех турнирах, забил один мяч и стал автором трех результативных передач.

По итогам прошлого сезона «Факел» занял 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и попал в стыковые матчи. Соперникам воронежцев был «Енисей». В двухраундовом противостоянии команда Вадима Евсеева смогла сохранить свою прописку в элитном дивизионе.