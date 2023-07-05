Масалитин — об участии Думбия в Братском кубке: «Хорошо, когда легенды возвращаются»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, что экс-нападающий «армейцев» Сейду Думбия снова сыграет в футболке «красно-синих». Напомним, футболист выступал за ЦСКА с 2010 по 2015 год.

«Хорошо, когда легенды возвращаются: могут выйти на поле и показать свое мастерство. Это очень положительная тенденция», — приводит слова Масалитина портал «Чемпионат».

Думбия присоединится к ЦСКА для участия в Братском кубке, в котором подопечные Владимира Федотова сыграют с московским «Динамо». В ходе мини-турнира команды проведут два матча между собой. Поединки состоятся 8 и 9 июля.