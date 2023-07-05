Александр Мостовой не видит смысла в возвращении Фернандеса в ЦСКА

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном возвращении в столичный ЦСКА защитника Марио Фернандеса.

Экс-игрок сборной России затрудняется ответить на вопрос, нужен ли игрок «армейцам», однако считает, что через полгода он снова может сказать, что уходит.

«Ясно, что Гаич однозначно не заменит Марио. У меня в этой теме больше вопросов, чем ответов», - приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, что Фернандес будет числится в составе «Интернасьонала» до конца 2023 года, с которым в апреле прекратил сотрудничество в одностороннем порядке, а «армейцы» отказались платить компенсацию за возможное досрочное возвращение.