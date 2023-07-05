Харлачёв уверен, что новый сезон станет для Писарского результативнее прошлого

Российский тренер Евгений Харлачёв высказался о форварде «Крыльев Советов» Владимире Писарском, с которым вместе работал в «Иртыше».

«Владимиру нужен был какой-то период на адаптацию, поэтому он не забивал, как раньше. Уверен, в новом сезоне Писарский забьет больше мячей, чем в предыдущем», — приводит слова Харлачёва «РБ Спорт».

Напомним, первую часть прошлого сезона Писарский провел в «Оренбурге», а зимой перебрался в «Крылья Советов». За весь сезон 27-летний форвард забил 20 голов и записал на свой счет четыре ассиста в 35 матчах.

В первом туре нового розыгрыша Российской премьер-лиги самарский клуб сыграет против «Ахмата» (21-23 июля).