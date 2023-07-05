Бубнов - о 19-летнем игроке «Зенита» Васильеве: Он мне показался игроком перспективным

Известный спортивный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о 19-летнем футболисте питерского «Зенита» Дмитрие Васильеве, который по итогам матча против сербской «Црвены Звезды» был признан лучшим игроком встречи.

Эксперт отметил, что игрок показался ему перспективным, хотя по началу он выглядел не слишком уверенно, но потом смог войти в игру.

«Видно, что может выполнять большой объём работы, при необходимости обострить игру. Физические данные тоже в порядке — сильный, выносливый, да и с техникой всё нормально», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что Васильев провел на поле 76 минут и асситировал Ду Кейросу.