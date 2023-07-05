Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов - о 19-летнем игроке «Зенита» Васильеве: Он мне показался игроком перспективным

05 Июля 2023 • 18:05 Комментировать

Известный спортивный аналитик Александр Бубнов поделился мнением о 19-летнем футболисте питерского «Зенита» Дмитрие Васильеве, который по итогам матча против сербской «Црвены Звезды» был признан лучшим игроком встречи.

Эксперт отметил, что игрок показался ему перспективным, хотя по началу он выглядел не слишком уверенно, но потом смог войти в игру.

«Видно, что может выполнять большой объём работы, при необходимости обострить игру. Физические данные тоже в порядке — сильный, выносливый, да и с техникой всё нормально», — приводит слова Бубнова Sportbox.

Напомним, что Васильев провел на поле 76 минут и асситировал Ду Кейросу. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Бубнов Дмитрий Васильев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
18:43 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — об участии Думбия в Братском кубке: «Хорошо, когда легенды возвращаются»
18:25 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой не видит смысла в возвращении Фернандеса в ЦСКА
18:12 · Россия. Премьер-лига
Харлачёв уверен, что новый сезон станет для Писарского результативнее прошлого
18:05 · Россия. Премьер-лига
Бубнов - о 19-летнем игроке «Зенита» Васильеве: Он мне показался игроком перспективным
17:49 · Россия. Премьер-лига
​Агент Вендела отреагировал на слухи
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» следит за двумя вратарями РПЛ слухи
17:41 · Россия. Премьер-лига
​Монтеса в «Динамо» не будет – агент
17:32 · Россия. Премьер-лига
Представители Вендела не выходят на связь с «Зенитом» слухи
17:32 · Россия. Премьер-лига
Булыкин предположил, за что «Локомотив» будет бороться в новом сезоне
17:32 · Россия. Первая лига
​Газизов – гендиректор «Динамо» из Махачкалы официально
17:26 · Россия. Премьер-лига
​«Динамо» не расстанется с Лещуком
17:21 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Пока не вижу больших успехов в работе Абаскаля»
17:16 · Россия. Премьер-лига
Бальбуэна прилетит в Москву 6 июля
17:12 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не исключил, что когда-нибудь Гунько выиграет золото со «Спартаком»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Коваленко рассказал, как шли переговоры с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем