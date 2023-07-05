​Агент Вендела отреагировал на слухи

В прессе появилась информация о том, что представители хавбека Маркуса Вендела не выходят на связь с «Зенитом». Комментарий на этот счёт дал агент Тьяго Рибейро, который работает с 25-летним бразильцем.

«Это фейк. Разумеется, мы ведём переговоры!» - сказал Рибейро, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Маркус Вендел пока не приехал в расположение «Зенита». За питерский клуб бразилец играет с октября 2020 года. С тех пор полузащитник провёл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Маркуса Вендела в 24 миллиона евро.