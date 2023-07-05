Московское «Динамо» наблюдает за двумя российскими голкиперами. Ранее сообщалось, что «бело-голубые» начали поиски нового вратаря на перспективу.

Как стало известно Legalbet, первым номером в шорт-листе «Динамо» является голкипер «Сочи» Денис Адамов. Помимо этого, столичный клуб рассматривает Даниила Худякова из «Локомотива».

Трудовой договор 25-летнего Адамова с «Сочи» рассчитан до середины следующего года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

Контракт 19-летнего Худякова с «железнодорожниками» истекает так же следующим летом. Трансферная стоимость футболиста составляет 2,5 млн евро.