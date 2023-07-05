​Монтеса в «Динамо» не будет – агент

Защитник «Эспаньола» Сесар Монтес не перейдёт в московское «Динамо». Об этом сообщил агент Гелу Родригес, который работает с 26-летним мексиканским футболистом. Ранее появилась информация, что «Динамо» не подпишет игрока из-за финансовых запросов испанского клуба.

«Да, это правда. «Эспаньол» хочет получить за Монтеса 10 миллионов евро. Его трансфер в «Динамо» точно не состоится», - сказал Родригес, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Сесар Монтес выступает за «Эспаньол» с начала 2023 года. Он провёл за клуб 22 матча, в которых забил три гола. По итогам сезона каталонцы вылетели из топ-дивизиона Испании.

Добавим, что матчи первого тура чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля.