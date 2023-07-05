Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о повторной приостановке контракта Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона с «армейским» клубом и интересе «Бешикташа» к Бактиёру Зайнутдинову.

- Эджуке и Сигурдссон повторно приостановили контракт с ЦСКА. Как к этому относитесь?

- Отрицательно. С этим безобразием надо заканчивать. Надо судиться с УЕФА и ФИФА, чтобы они либо приостанавливали законы, либо сами платили за них клубам и сами этими игроками распоряжались. А то когда договор возобновится, им будет сорок лет. Кто будет таким игрокам платить? Или пусть футболисты сами выкупают свои контракты у клуба, если хотят уходить.

- Видите в этом какую-то проблему для ЦСКА?

- Контракты заключены. Их надо выполнять. Потом игроки могут приехать травмированными или не в форме. Какой в этом смысл? Это уже отрезанный ломоть, который никак не прирастет.

- Не считаете, что брать легионеров в команду по-прежнему риск?

- Нет. Аргентинцы, бразильцы спокойно едут. С ними все нормально. А с европейцами надо быть осторожным, потому что они могут развернуться, причем не по своей воле. Им скажут, они уедут.

- ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за Марио Фернандеса в 366 тысяч евро. Правы «армейцы», что не стали платить эти деньги за игрока, который и так принадлежит клубу?

- Хороший бизнес получается. Я вам даю бесплатно, а обратно должен игрока выкупить. Как это так?

- Жалеете, что Фернандеса не будет в команде?

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- Надо на него смотреть, в каком он состоянии, какую пользу может принести. Время идет, и оно всегда играет против футболиста. Тем более, если он долго не играл и не тренировался. Плюс Марио надо платить зарплату. Поэтому я думаю, если он и придет, то только в зимнюю паузу, когда станет бесплатным.

- «Бешикташ» заинтересован в Зайнутдинове. Ему надо туда уезжать?

- Надо смотреть, насколько серьезное предложение в плане финансов. Это игрок сборной Казахстана. Он много полезного сделал на ЦСКА, причем на разных позициях. Футболист универсальный. Поэтому надо рассматривать вариант, если за него дадут хорошие деньги, а не как за Чалова.

- Нападающий ЦСКА Илья Шкурин перешел в аренду в польскую «Сталь». Почему он неприжился в ЦСКА?

- Сначала его пригласил Ганчаренко. Он выходил играть, было все нормально. Потом пошли какие-то конфликты. Он уехал в «Динамо» Киев. Я вообще про него вспомнил месяца два назад, что он принадлежит ЦСКА. Надо разбираться. Как и с Гайчем, в каком состоянии он приехал. К тому же ходят слухи, что еще одного иностранца клуб хочет пригласить. Надо сначала со своим хозяйством разобраться, а то двое убежали, двое в аренде, а потом покупать хорошего нападающего. А то купят сейчас, а он получит травму и что? Опять на Чалове выезжать?

- Пока новичков в ЦСКА нет. По-вашему, команда в нынешнем составе может сделать еще один шаг вперед?

- Состав уже сыгранный. Если бы Федотов подпускал больше молодежи, ребята набрались бы уверенности и стали на год старше. Могли бы помочь. Надо менять тактику. Если ты играешь в два нападающих, а на лавке больше нет форвардов, которые могут эту схему поддерживать, это чревато неприятностями.

Елена Григорьевская