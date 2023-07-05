Представители бразильского полузащитника «Зенита» Вендела не выходят на связь с руководством питерского клуба.

По данным «РБ Спорта», команда с берегов Невы поставила ультиматум игроку - только полноценная продажа не менее, чем за 25 миллионов евро, однако из европейские клубы не делали запросов по футболисту, а бразильские команды не готовы платить озвученную сумму.

Напомним, что Вендел до сих пор не вернулся из отпуска в расположение «Зенита».

Контракт 25-летнего футболиста с питерской командой рассчитан до 30 июня 2027 года. Он был куплен у лиссабонского «Спортинга» весной 2020 года за 20,3 миллиона евро.