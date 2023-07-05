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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин предположил, за что «Локомотив» будет бороться в новом сезоне

05 Июля 2023 • 17:32 Комментировать

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в предстоящем сезоне.

«Я думаю, что в новом сезоне «Локомотив» будет бороться за победу в Кубке России и медали РПЛ», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Локомотива» сейчас хороший состав, плюс команда усилит его в трансферное окно, сейчас делается все необходимое для возвращения команды на высокие позиции.

В прошлом чемпионате России «красно-зеленые» заняли восьмую строчку, сумев набрать 45 очков. В первом туре нового сезона РПЛ «Локомотив» примет на своем поле казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин
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