Булыкин предположил, за что «Локомотив» будет бороться в новом сезоне

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о перспективах «железнодорожников» в предстоящем сезоне.

«Я думаю, что в новом сезоне «Локомотив» будет бороться за победу в Кубке России и медали РПЛ», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Локомотива» сейчас хороший состав, плюс команда усилит его в трансферное окно, сейчас делается все необходимое для возвращения команды на высокие позиции.

В прошлом чемпионате России «красно-зеленые» заняли восьмую строчку, сумев набрать 45 очков. В первом туре нового сезона РПЛ «Локомотив» примет на своем поле казанский «Рубин».