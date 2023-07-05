​«Динамо» не расстанется с Лещуком

Информация о готовности «Динамо» продать голкипера Игоря Лещука не соответствует действительности. Об этом информирует телеграм-канал «Инсайды от Карпа». По данным источника, в московском клубе доверяют Лещуку, которому только 27 лет, и у которого имеется долгосрочный контракт.

В то же время отмечается, что «Динамо» на самом деле ищет голкипера на будущее, учитывая в том числе возраст Антона Шунина. Капитану «бело-голубых» по ходу сезона 2023/2024 исполнится 37 лет.

Матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут с 21 по 23 июля. Для «Динамо» сезон начнётся с матча против «Краснодара».