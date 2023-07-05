Смородская: «Пока не вижу больших успехов в работе Абаскаля»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о перспективах главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Все будет зависеть от трансферов и состояния игроков. Пока я не вижу больших успехов в работе Абаскаля. Надеюсь, у него все получится, и он доработает до конца сезона», — приводит слова Смородской Legalbet.

Напомним, 34-летний испанец возглавил «Спартак» прошлым летом. В сезоне-2022/23 «красно-белые» заняли третье место в турнирной таблице чемпионата России, завоевав бронзовые медали.

Новый розыгрыш РПЛ стартует 21-23 июля. В первом туре команда Абаскаля встретится с «Оренбургом».