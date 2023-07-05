Бальбуэна прилетит в Москву 6 июля

Защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна прилетит в Москву завтра, 6 июля, об этом сообщает телеграм-канал «Шинель Берии».

По данным источника, парагвайца в ближайшее время начнут интегрировать в тренерский процесс «бело-голубых».

Напомним, что защитник в прошлом сезоне воспользовался правом ФИФА и приостановил соглашение с «Динамо», заключив контракт с «Коринтиансом», но по итогу по окончании сезона соглашение с бразильским клубом не было продлён, а он не смог найти себе новую команду и согласился вернуться в расположение своей команды.

Контракт 31-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года.