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Бальбуэна прилетит в Москву 6 июля

05 Июля 2023 • 17:16 Комментировать

Защитник столичного «Динамо» Фабиан Бальбуэна прилетит в Москву завтра, 6 июля, об этом сообщает телеграм-канал «Шинель Берии».

По данным источника, парагвайца в ближайшее время начнут интегрировать в тренерский процесс «бело-голубых».

Напомним, что защитник в прошлом сезоне воспользовался правом ФИФА и приостановил соглашение с «Динамо», заключив контракт с «Коринтиансом», но по итогу по окончании сезона соглашение с бразильским клубом не было продлён, а он не смог найти себе новую команду и согласился вернуться в расположение своей команды. 

Контракт 31-летнего футболиста с «Динамо» рассчитан до июня 2025 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фабиан Бальбуэна
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