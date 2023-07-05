Канчельскис не исключил, что когда-нибудь Гунько выиграет золото со «Спартаком»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился комментарием о работе главного тренера «Урарту» Дмитрия Гунько. Стоит отметить, что 47-летний специалист был признан лучшим тренером сезона в Армении. Под его руководством «Урарту» стал чемпионом и завоевал национальный Кубок.

«Отличные достижения. Сделать дубль нелегко в любом чемпионате. Гунько много чему научился за годы, проведенные в «Спартаке». Может, когда-нибудь выиграет золото и со «Спартаком», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Напомним, Гунько работал в стане «красно-белых» с 2006 по 2020 год на различных должностях.