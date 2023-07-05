Коваленко рассказал, как шли переговоры с «Зенитом»

Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал, как проходили переговоры по переходу в питерский клуб.

Игрок отметил, что была встреча с представителями, и было принято решение, как лучше поступить.

«Срок контракта меня изначально устраивал? Да, конечно, я сразу со всем согласился», - приводит слова Коваленко официальный сайт питерского клуба.

19-летний полузащитник перешёл из футбольного клуба «Сочи» за два миллиона евро. Контракт был подписан до 30 июня 2028 года.

Коваленко уже дебютировал за «Зенит», появившись на замену в матче Кубка Pari Премьер против сербской «Црвене Звезды».