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​Гаджиев высказался о будущем Кузяева эксклюзив

05 Июля 2023 • 17:03 Комментировать

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил карьерные перспективы Далера Кузяева.

Напомним, что Кузяев интересен «Бешикташу» и «Ференцварошу». В то же время 30-летний хавбек может остаться в «Зените».

- На ваш взгляд, Кузяеву сейчас лучше остаться в России или уехать в Турцию?

- Конечно, я за то, чтобы хорошие игроки оставались у нас. Тем не менее, это дело Далера. Где ему комфортнее и интереснее, там он и продолжит свою карьеру. У него свои предпочтения.

- Вам кажется, что чемпионат Турции сильнее чемпионата России?

- Мне трудно сопоставлять по уровню наши лиги. Думаю, если разница и есть, то она невелика. Разница есть в отношении к футболу. В Турции за футболом следят более пристально. Турецкие стадионы всегда заполнены, а болельщики более яростно поддерживают свои клубы.

- Для «Зенита» уход Кузяева - это потеря?

Да, но восполнимая. У клуба серьёзный ресурс.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Гаджи Гаджиев Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023
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