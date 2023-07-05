Макаров — о Братском Кубке: «Хочется сыграть на большом стадионе при болельщиках»

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров высказался перед противостоянием с ЦСКА в рамках Братского Кубка. Соревнование пройдет в два матча, которые состоятся 8 и 9 июля.

«Главное — хорошо подготовиться к сезону и наконец сыграть на большом стадионе при болельщиках. Надеюсь, придет много людей, будет качественный дружеский матч», — цитирует Макарова официальный сайт «бело-голубых».

По итогам чемпионата России – 2022/23 ЦСКА стал обладателем серебряных медалей, а «Динамо» заняло только девятую строчку.

Новый розыгрыш РПЛ начнется 21-23 июля. В первом туре «Динамо» сыграет с «Краснодаром», а ЦСКА встретится с «Уралом».