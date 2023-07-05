Голкипер Игорь Лещук может покинуть стан московского «Динамо».

Как сообщает «РБ Спорт», столчиный клуб готов расстаться с 27-летним футболистом и на данный момент активно занимается поисками нового вратаря, который способен усилить данную позицию.

Контракт Лещука с «бело-голубыми» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

Воспитанник академии «Динамо» в сезоне-2022/23 получил немного игрового времени. Он принял участие в 14 играх во всех турнирах, в которых пропустил 21 мяч и три раза оставил свои ворота в неприкосновенности.