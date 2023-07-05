​Стало известно, кто станет исполнительным директором «Спартака»

С августа пост исполнительного директора «Спартака» будет занимать Сергей Белых. О скором назначении 41-летнего функционера стало известно журналистам sport24.

В течение четырёх последних лет Белых работал на должности генерального директора хоккейного клуба «Авангард». Кроме того, специалист трудился в таких известных компаниях, как «Сибнефть» и «Газпром нефть».

Стоит напомнить, что недавно «Спартак» представил Олега Малышева в качестве нового генерального директора клуба. На этом посту функционер сменил Евгения Мележикова.

Матчи первого тура РПЛ пройдут с 21 по 23 июля. «Спартак» будет играть против «Оренбурга» на своём поле.