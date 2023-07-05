«Спартак» объявил состав на свой первый товарищеский матч против «Торпедо»

Московский «Спартак» сегодня, 5 июля, проведёт товарищескую встречу против «Торпедо».

Состав «Спартака»: Селихов (вр), Денисов, Литвинов, Дуарте, Классен, Лайкин, Зорин, Зобнин, Кейта Бальде, Зиньковский, Соболев.

Начало поединка между «Спартаком» и «Торпедо» запланировано на 17:00 по столичному времени. Стоит отметить, что контрольный матч пройдет в закрытом режиме. На игре не будут присутствовать зрители, а также встреча не будет транслироваться на каких-либо ресурсах.

Матч против «Торпедо» станет первым для «красно-белых» в ходе предсезонной подготовки. Следующим соперником будет «Акрон» (8 июля).