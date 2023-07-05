Названа причина, по которой «Аякс» отложил трансфер Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян продолжает находиться в шорт-листе «Аякса».

Voetbalnieuws со ссылкой на Kick-off Football сообщает, что 23-летний хавбек все еще может перебраться в амстердамский клуб. По данным источника, на данный момент «Аякс» занимается продажей своих футболистов, ведь из-за непопадания в Лигу чемпионов бюджет команды сократился.

Отмечается, что как только «Аякс» разберется со своим составом, так сразу должны последовать первые трансферы.

На данный момент Сперцян находится в расположении «Краснодара» и вместе с командой готовится к предстоящему сезону.