Хавьер Рангел, представитель нападающего «Браги» Гильерме Шеттине, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Урал».

«Да, мы разговариваем с «Уралом», это действительно так. Есть некоторая возможность, что Гильерме окажется в России», — заявил представитель игрока.

Минувший сезон 27-летний бразилец провел в аренде в швейцарском «Грассхоппере». В 19 матчах национального первенства он забил восемь голов и отдал три голевых паса. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Шеттине составляет 900 тысяч евро.