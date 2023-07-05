ЦСКА повесил ценник на Зайнутдинова

«Бешикташу» интересен полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов. Турецкий клуб присылал запрос по 25-летнему футболисту и услышал ответ: «армейцы» готовы продать Зайнутдинова за 7 миллионов евро. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Источник отмечает, что между ЦСКА и Зайнутдиновым есть договорённость насчёт возможного трансфера в зарубежный клуб при выплате за него определённой суммы.

За ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов играет с конца августа 2020 года после трансфера из «Ростова». С тех пор казахстанец провёл за «армейцев» 78 матчей, в которых забил шесть голов и отдал семь результативных передач на партнёров.