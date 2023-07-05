В прошлом главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию с возможным возвращением в московский ЦСКА бразильского-российского защитника Марио Фернандеса.

- Здесь стоит вопрос правильности этого возвращения. Марио Фернандес уходил бесплатно, ЦСКА не получил за него деньги. А сейчас он захотел вернуться. Хоть сумма компенсации в 365 тысяч евро и не выглядит большой, это дело принципа. Фернандес уехал домой из ЦСКА по своему желанию или по семейным обстоятельствам, а потом решил разорвать контракт с «Интернасьоналом». За что ЦСКА должен платить в такой ситуации? «Армейский» клуб сделал из Фернандеса футболиста с именем, платил ему приличные деньги, тот попал в сборную России.

Сегодня, когда Фернандес на излёте карьеры, это всё равно, что если бы Вагнер Лав попросил, чтобы за него заплатили такую же сумму. Это смешно. Я полностью поддерживаю здесь руководство ЦСКА. Не секрет, что вся Бразилия следит за этими моментами. Нужно обозначить конкретную позицию клуба в том плане, что, наоборот, это футболисты должны стремиться, условно, в ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», а не шантажировать их. Иначе ситуация оказывается этически неправильной.