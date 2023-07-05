Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щербаченко: «У ЦСКА в ситуации с Марио Фернандесом дело принципа» эксклюзив

05 Июля 2023 • 16:10 Комментировать

В прошлом главный тренер и спортивный директор волгоградского «Ротора» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ситуацию с возможным возвращением в московский ЦСКА бразильского-российского защитника Марио Фернандеса.

- Здесь стоит вопрос правильности этого возвращения. Марио Фернандес уходил бесплатно, ЦСКА не получил за него деньги. А сейчас он захотел вернуться. Хоть сумма компенсации в 365 тысяч евро и не выглядит большой, это дело принципа. Фернандес уехал домой из ЦСКА по своему желанию или по семейным обстоятельствам, а потом решил разорвать контракт с «Интернасьоналом». За что ЦСКА должен платить в такой ситуации? «Армейский» клуб сделал из Фернандеса футболиста с именем, платил ему приличные деньги, тот попал в сборную России.

Сегодня, когда Фернандес на излёте карьеры, это всё равно, что если бы Вагнер Лав попросил, чтобы за него заплатили такую же сумму. Это смешно. Я полностью поддерживаю здесь руководство ЦСКА. Не секрет, что вся Бразилия следит за этими моментами. Нужно обозначить конкретную позицию клуба в том плане, что, наоборот, это футболисты должны стремиться, условно, в ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Локомотив», а не шантажировать их. Иначе ситуация оказывается этически неправильной.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Щербаченко Чемпионат России Марио Фернандес РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
17:12 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис не исключил, что когда-нибудь Гунько выиграет золото со «Спартаком»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Коваленко рассказал, как шли переговоры с «Зенитом»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Макаров — о Братском Кубке: «Хочется сыграть на большом стадионе при болельщиках»
16:58 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» готово расстаться с Лещуком слухи
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, кто станет исполнительным директором «Спартака»
16:35 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил состав на свой первый товарищеский матч против «Торпедо»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Названа причина, по которой «Аякс» отложил трансфер Сперцяна
16:11 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА повесил ценник на Зайнутдинова
16:10 · Россия. Премьер-лига
Щербаченко: «У ЦСКА в ситуации с Марио Фернандесом дело принципа» эксклюзив
16:05 · Россия. Премьер-лига
Биджиев: «Если Вендел и Клаудиньо покинут «Зенит», Семаку придётся поломать голову» эксклюзив
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» арендовал футболиста «Спартака» официально
15:53 · Россия. Премьер-лига
​В «Кадисе» подтвердили, что Бонгонда близок к трансферу в «Спартак»
15:39 · Россия. Премьер-лига
​Шкурин сменил ЦСКА на клуб из Польши официально
15:34 · Россия. Премьер-лига
Сергей Волков: «В «Краснодаре» Сторожук показал, что русский тренер способен играть против топовых иностранцев»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Ду Кейрос: «В «Зените» чувствую себя как дома»
Все новости
Рекомендуем