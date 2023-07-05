Бывший вратарь московского «Локомотива» и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал информацию о возможном скором уходе из санкт-петербурсгкого «Зенита» бразильских полузащитников Клаудиньо и Маркуса Вендела.

- Клаудиньо и Вендел – системообразующие игроки «Зенита», и если они уйдут, это станет большой потерей. Не так-то просто будет сразу их заменить. Возможно, это скажется на результатах. В этом случае Семаку придётся поломать голову, как нейтрализовать их уход без ущерба для командных действий.

В целом, я думаю, Вендел и Клаудиньо пришлись ко двору в Петербурге, и их там практически всё устраивает. Но они хотят быть на виду у главного тренера сборной Бразилии, поэтому накладывает отпечаток тот факт, что российские клубы не принимают участие в еврокубках.

Приход Ду Кейроса и Педро? «Зенит» хорошо работает на южноамериканском рынке. В отношении новых бразильских приобретений вопрос стоит только в скорости их адаптации, в том, как быстро они вольются в команду и привыкнут к нашим реалиям.