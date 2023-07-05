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«Пари НН» арендовал футболиста «Спартака» официально

05 Июля 2023 • 16:00 Комментировать

Защитник «Спартака» Николай Толстопятов пополнил состав «Пари НН» на правах аренды. Об этом нижегородцы сообщили в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что соглашение подписано сроком на один год с правом выкупа. Футболист выбрал себе 65-й игровой номер.

Прошлый сезон 21-летний Толстопятов провел в аренде в «КАМАЗе». В 25 матчах Первой лиги защитник получил 11 желтых карточек. Трудовой договор игрока со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Толстопятова составляет 350 тысяч евро.

Новый сезон чемпионата России начнется 21-23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
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