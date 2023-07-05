​В «Кадисе» подтвердили, что Бонгонда близок к трансферу в «Спартак»

Вингер Тео Бонгонда переходит из «Кадиса» в «Спартак». О том, что трансфер должен быть завершён в ближайшее время, рассказал Мануэль Вискайно, который занимает пост президента испанского клуба.

«Бонгонда дорабатывает свои условия. Вроде бы всё сделано, и скоро об этом можно будет объявить официально», - слова Вискайно приводит La Voz Digital со ссылкой на эфир Onda Cero.

Тео Бонгонда 27 лет. Ранее сообщалось, что за этого футболиста «Спартак» заплатит «Кадису» 10 миллионов евро.

Добавим, что матчи первого тура следующего чемпионата России пройдут в период с 21 по 23 июля.