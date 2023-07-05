Нападающий Илья Шкурин стал игроком польского клуба «Сталь Мелец». 23-летний белорус подписал контракт на один сезон, о чём сообщается на страницах официального сайта клуба.

Как известно, в прошлом сезоне Шкурин выступал в Израиле за «Маккаби» из Петах-Тиквы. Теперь же форвард постарается проявить себя в польской лиге.

Отметим, что «Сталь Мелец» в прошлом чемпионате заняла 11-е место в чемпионате Польши.

Действующий контракт связывает Илью Шкурина с ЦСКА до конца сезона 2023/2024. Вероятно, белорус покинет московский клуб через год в статусе свободного агента.