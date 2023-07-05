Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о возвращении защитника Фабиана Бальбуэна в «Динамо».

- Вы думаете, парагваец усилит оборону столичного клуба?

- Если судить по тому, как он раньше играл в Москве, то я могу сказать, что это усиление. Мы не знаем, что произошло с ним за время его пребывания в Бразилии. Может, его преследовали травмы или он бросил тренироваться. Если брать за основу именно его выступления за «Динамо», то это точно усиление.

- Вам кажется, что текущего ресурса в обороне команды достаточно для решения серьёзных задач?

- Ресурсы никогда не бывают в избытке. «Манчестер Сити» всегда приобретает новых исполнителей, что уж говорить об остальных командах. Кто откажется от большого мастера в лице условного Месси? Тот же «Зенит» тоже постоянно находится в поиске новых игроков. Конечно, динамовцы должны усилиться и расшевелить ту команду, которая покрылась паутиной. Убрать эту паутину можно, в том числе за счёт новых вливаний в состав.

- В целом вам импонирует образ Лички в роли главного тренера «Динамо»? Он уже вовсю шутит и как будто не испытывает давления.

- У каждого человека есть свои черты характера, не вижу смысла вдаваться в детали в этих рассуждениях. Личка заслуживает уважения - он не теряет лицо. Как личность он мне глубоко симпатичен. Как тренер он тоже заслуживает некоторое уважение и почитание. Я никогда не слышал, чтобы он критиковал своих игроков на людях. Думаю, внутри коллектива он разбирает негативные аспекты игры, но в целом он как будто больше ищет ошибки в себе.

Бальбуэна возвращается в «Динамо»